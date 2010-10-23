Найден второй погибший российский моряк с судна "Василий"

Члены экипажа сухогруза «Василий», затонувшего у берегов восточного Крыма около двух недель назад, провели опознание найденного в среду в Ялте тела - погибший был первым помощником капитана судна, гражданином России, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МЧС.

«Василий», на борту которого находились тринадцать моряков, затонул у побережья Керченского полуострова 11 октября. Судно под флагом Монголии перевозило металлолом из николаевского порта «Октябрьский» в грузинский порт Поти. Спасены 9 членов экипажа - 7 россиян и 2 украинцев. Боцман-россиянин погиб. 20 октября в Черном море у берегов Ялты найдено тело мужчины в термозащитном костюме с надписью «Улан-Батор».

32-летний моряк жил в Ростове-на-Дону.

Судьба еще двоих членов экипажа судна: капитана - россиянина Николая Сорокопудова и его второго помощника - украинца Сергея Понтиаева, - неизвестна. Спасатели продолжают поиск пропавших моряков.