На острове в Азовском море - массовая гибель птиц

Больше тысячи четырехсот мертвых бакланов и серебристых чаек найдены на острове Большой Дзендзик в Азовском море недалеко от Бердянской косы в Запорожской области, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.

Причина гибели 954 бакланов и 475 чаек устанавливается.

Специалисты бердянского управления ветеринарной медицины отобрали материалы для проведения лабораторного анализа.