На острове в Азовском море - массовая гибель птиц
10:11, 23 октября 2010Крым
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Ветеринары отобрали материалы
Больше тысячи четырехсот мертвых бакланов и серебристых чаек найдены на острове Большой Дзендзик в Азовском море недалеко от Бердянской косы в Запорожской области, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.
Причина гибели 954 бакланов и 475 чаек устанавливается.
Специалисты бердянского управления ветеринарной медицины отобрали материалы для проведения лабораторного анализа.
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