Россия хочет заранее знать о смерчах в Черном море

Россия намерена создать систему раннего предупреждения о смерчах на побережье Черного моря, сообщил глава министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей ШОЙГУ на совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия в Краснодарском крае, которое провел премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Мы предлагаем поступить так, как когда после цунами в Юго-Восточной Азии было Ваше поручение по постановке систем раннего предупреждения, но в данном случае не от цунами, а от смерчей, чтобы мы могли независимо от человеческого фактора оповещать людей по побережью Черноморья об этой опасности - так, как это выполнено на Камчатке и на Сахалине», - сказал ШОЙГУ, обращаясь к ПУТИНУ.

Премьер-министр России поручил подготовить предложения по финансированию. «Мы это сделаем», - заверил он.

ПУТИН напомнил, что в Краснодарском крае с 15 на 16 октября в результате смерча и наводнения погибли 16 человек и ещё 7 считаются пропавшими без вести.

По его словам, в общей сложности стихия затронула 29 населённых пунктов, 192 тыс. человек. В эпицентре бедствия было затоплено 1800 домов. Было нарушено электро- и водоснабжение, транспортное сообщение на железной и автодороге.