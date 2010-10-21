В Севастополе проходят мероприятия памяти Льва Толстого

В Севастополе выставкой книг Льва Толстого в литературной гостиной Центральной городской библиотеки имени Толстого торжественно открылись Дни памяти великого русского писателя.

Это первое из мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня ухода Толстого из жизни.

«В течение месяца пройдет целый ряд тематических выставок, лекций, других мероприятий, посвященных наследию великого писателя, в библиотеках, школах, вузах города, подготовленных при содействии управлений образования и науки, культуры спорта и туризма городской госадминистрации», - сказал присутствовавший на открытии выставки заместитель председателя севастопольской администрации Николай КАРПЕЕВ.

Он подчеркнул: «Не только вся Украина, но и все мировое сообщество в этом году отмечает 100-летие со дня смерти Толстого... Особенность отношения севастопольцев к Толстому состоит в том, что здесь его воспринимают как земляка. Такое право Толстой заслужил и во время Крымской войны, когда с ноября 1854 года по конец августа 1855 года воевал в Севастополе, и потом, когда в своих произведениях увековечил величие геройства простого солдата и в его лице - всего русского народа».

Мероприятия завершатся 20 ноября возложением цветов к памятному знаку Толстому на 4-м бастионе.