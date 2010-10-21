Рада не хочет даже слушать о ВМС

Верховная Рада не поддержала проект постановления о проведении в феврале 2011 года парламентских слушаний «Военно-морские силы Украины: состояние, проблемы, перспективы развития».

За постановление проголосовали лишь 157 (при необходимых 226 голосах) депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект предложил на рассмотрение парламента Вячеслав КИРИЛЕНКО из фракции НУ-НС.