Рада не хочет даже слушать о ВМС
19:09, 21 октября 2010Крым
0 0
Проект провалили
Верховная Рада не поддержала проект постановления о проведении в феврале 2011 года парламентских слушаний «Военно-морские силы Украины: состояние, проблемы, перспективы развития».
За постановление проголосовали лишь 157 (при необходимых 226 голосах) депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.
Проект предложил на рассмотрение парламента Вячеслав КИРИЛЕНКО из фракции НУ-НС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter