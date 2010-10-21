Убийцы 22 человек получили тюремный срок

Апелляционный суд Крыма вынес приговор пятнадцати членам банды Лаптева, совершившим в 1994-2004 годах ряд тяжких преступлений, в том числе 22 убийства, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Двое членов группировки приговорены к пожизненному заключению, еще тринадцать - к 8-15 годам лишения свободы.

Прокуратура доказала их вину в совершении 22 убийств, 7 покушений на жизнь, а также в незаконном лишении людей свободы, разбойных нападениях, причинении телесных повреждений и вымогательстве. Общее количество преступлений ведомство не уточнило.

Банда действовала в восточном Крыму - Керчи и Ленинском районе - и в Симферополе.

В конце 1990-х годов ряд группировок, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на крымском полуострове.