Куницына убрали из-за болезни

Сергей КУНИЦЫН уволен с должности постоянного представителя президента в Крыму, в первую очередь, из-за болезни, заявил заместитель главы президентской администрации Олег РАФАЛЬСКИЙ.

«Это (указ президента), в первую очередь, вызвано тем, что Сергей Владимирович болеет», - сказал РАФАЛЬСКИЙ, которого цитирует пресс-служба представительства главы государства в Крыму.

Вместе с тем, он считает, что КУНИЦЫНА рано списывать со счетов.

«Его последнее слово - хоть в крымской политике, хоть в общеукраинской - еще не сказано. Он находится в стратегическом резерве, и, я думаю, скоро вы услышите о его новых назначениях. А пока, после операции, нужно поберечь здоровье», - сказал чиновник.

Замглавы администрации поблагодарил КУНИЦЫНА за работу: «Представительство обрело новое звучание, были налажены процессы координации, сотрудничества органов крымской власти. От имени президента Украины я хочу выразить Сергею Владимировичу поддержку и еще раз пожелать крепкого здоровья».

Чиновник приехал в Крым, чтобы официально представить коллективу исполняющего обязанности постоянного представителя президента в автономии Виктора ПЛАКИДУ.

«Сейчас он (ПЛАКИДА) занимает должность министра энергетики (Крыма). После урегулирования процедуры и моментов, связанных с его освобождением, с новой должностью, я думаю, будет подписан еще один указ президента, где эта приставка «и.о.» уйдет», - сказал РАФАЛЬСКИЙ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 13 октября уволил КУНИЦЫНА с должности постоянного представителя главы государства в Крыму, назначив ПЛАКИДУ исполняющим обязанности постпреда.

ПЛАКИДА с апреля этого года работает министром топлива и энергетики Крыма, ранее - с июня 2006 года по март 2010-го - был председателем Совета министров автономии. КУНИЦЫН работал постпредом с апреля 2010-го.

Министров в Крыму назначает и увольняет парламент автономии.

КУНИЦЫНУ сделана операция на позвоночнике.