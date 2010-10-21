Новый мэр Москвы обещает сотрудничать с Севастополем

Московская городская дума наделила Сергея СОБЯНИНА полномочиями мэра Москвы, передает собственный корреспондент УНИАН в России.

В бюллетени была внесена одна фамилия - СОБЯНИНА. Во время тайного голосования «за» проголосовали 32 депутата, «против» - 2.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ 28 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА «в связи с утратой доверия» президента России. МЕДВЕДЕВ 16 октября внес кандидатуру заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства РФ СОБЯНИНА в Мосгордуму для наделения полномочиями мэра Москвы.

СОБЯНИН заявил, что Москва продолжит сотрудничество с Севастополем. «Я думаю, нам нужно активно продолжать сотрудничество. Это не столько экономическая, но и политическая задача», - сказал он в четверг в Мосгордуме.

«Мы должны выстраивать добрые, партнерские отношения с Украиной», - добавил СОБЯНИН.