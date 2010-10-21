Херсонесу предрекли гибель

Фонд мирового наследия (GHF) обнародовал доклад, где перечислил древние памятники, которым грозит полное уничтожение в ближайшее время. Без Украины не обошлось: по мнению экспертов Фонда, у нас в опасности‚ в первую очередь‚ крупнейший античный комплекс у Черного моря — Херсонес Таврический, основанный в 529—528 годах до н. э.

Среди других исчезающих памятников — руины города майя Эль-Мирадор (II в. до н. э. — II в. н. э., Гватемала), дворец Сан-Суси (1810—1813 гг., Гаити), форт Сантьяго и Интрамурос (XVII—XVIII вв., Филиппины), один из древнейших городов мира Махастангар (Бангладеш), древний город Малути (900—1100 гг., Индия), город народа гандхаров Таксила (III в. до н. э., Пакистан), руины древней столицы армянского Анийского царства Ани (Турция), порт крестоносцев Фамагуста (XII в., Северный Кипр), омейядский дворцовый комплекс Хишама (I век, Палестинская автономия), древнейший город суахили Ламу (X—XIII, Кения) и культурный центр древнейшей цивилизации Месопотамии Ниневия (III в. до н. э., Ирак).

По мнению GHF, плачевное состояние руин Херсонеса и некоторых других памятников объясняется, в первую очередь, противоречиями между необходимостью развития и потребностями сбережения наследия. В частности территории нашего заповедника застраиваются, а власти не уделяют руинам должного внимания. С этим не согласен гендиректор Национального заповедника "Херсонес Таврический" Леонид Марченко. "Конечно, есть проблемы. Например, нужно срочно провести работы по укреплению береговой линии. Но чтобы речь шла об исчезновении, это не так, — заявил Марченко. — Не знаю, откуда берет свои данные Фонд, но другой американский институт несколько лет назад вычеркнул нас из списка 100 памятников, которые нуждаются в срочных работах по сохранности. Нас даже наградили за успехи".

Что касается застроек, так, по словам Марченко, возможно, Фонд принял за строительство реставрационные работы, которые выполняются в монастырском комплексе на территории заповедника: "Ни в годы СССР, ни сейчас на территории Херсонеса не было построено ни одного современного здания". И власти уделяют заповеднику внимание. В частности президент Виктор Янукович распорядился подготовить концепцию развития Херсонеса до 2015 года, что предусматривает и денежные вливания. Хотя сейчас, по словам директора, реставрацию делают за счет денег, вырученных за входные билеты.

Газета "Сегодня"