В Ялте нашли тело, возможно, моряка с затонувшего сухогруза

Тело неизвестного мужчины в спасательном гидрокостюме с надписью «Улан-Батор» найдено 20 октября в Черном море у берегов Ялты, сообщила в четверг пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.

Не исключено, что погибший - один из троих моряков с потерпевшего крушение у берегов восточного Крыма сухогруза «Василий» под флагом Монголии, которых уже полторы недели ищут спасатели.

«Вполне возможно. Пока ничего утверждать не можем. Ждем результатов опознания», - сказал УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС.

«Василий», на борту которого находились тринадцать моряков, затонул у берегов Керчи 11 октября. Судно перевозило около трех тысяч тонн металлолома из николаевского порта в грузинский порт Поти. Спасены девять членов экипажа - 7 россиян и 2 украинца. Боцман-россиянин погиб.

Судьба двоих граждан России и украинца не известна. Спасатели продолжают поиск.