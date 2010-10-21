Сегодня - день Конституции Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направили жителям Крыма поздравления с 12-летием Конституции автономной республики.

Первая Конституция Крыма принята в 1992 году. Она отменена в 1995-ом решением Верховной Рады и Президента в результате противостояния региона с официальным Киевом. Кроме того, упразднена должность президента Крыма.

Нынешняя Конституция автономии принята на сессии крымского парламента 21 октября 1998 года. Ее автор - тогдашний спикер Верховной рады Крыма Леонид ГРАЧ. Основной закон автономии утвержден законом Украины в декабре 1998-го.

Конституция Крыма утверждена в ВР Украины с учетом поправки нардепа Ивана ЗАЙЦА, в которой говорилось о преимуществах Конституции Украины и украинского законодательства над положениями Основного закона автономии в случае разногласий.

«Конституция Автономной республики Крым стала правовой основой и объединяющим фактором для всех народов Крыма, обеспечила согласие и политическую стабильность на полуострове», - считает ЯНУКОВИЧ.

Президент желает крымчанам добра, творческой энергии, оптимизма, счастья, мира и дальнейшего процветания полуострова.

«Сама жизнь подтвердила ценность Конституции Автономной республики Крым. И сегодня задание всех государственных институций полуострова заключается в том, чтобы как можно полнее использовать правовой потенциал этого основополагающего документа. На защиту ее интересов, прав и свобод и должны быть направлены все наши законодательные совершенствования», - отметил со своей стороны ЛИТВИН.