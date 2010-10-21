Янукович и Литвин поздравили Крым с 12-летием его Конституции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направили жителям Крыма поздравления с 12-летием Конституции автономной республики.

Первая Конституция Крыма принята в 1992 году. Она отменена в 1995-ом решением Верховной Рады и Президента в результате противостояния региона с официальным Киевом. Кроме того, упразднена должность президента Крыма.

Нынешняя Конституция автономии принята на сессии крымского парламента 21 октября 1998 года. Ее автор - тогдашний спикер Верховного совета Крыма Леонид ГРАЧ.

Основной закон Крыма утвержден законом Украины в декабре 1998-го с учетом поправки депутата Рады Ивана ЗАЙЦА, в которой говорилось о преимуществах Конституции Украины и украинского законодательства над положениями Конституции автономии в случае разногласий.

«Конституция Автономной республики Крым стала правовой основой и объединяющим фактором для всех народов Крыма, обеспечила согласие и политическую стабильность на полуострове», - считает ЯНУКОВИЧ.

Президент желает крымчанам добра, творческой энергии, оптимизма, счастья, мира и дальнейшего процветания полуострова.