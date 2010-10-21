В храме в Крыму прогремел взрыв
Обошлось без жертв
Взрыв без последующего горения и жертв произошел 20 октября в пристройке к православному храму Всех святых в Феодосии (Крым), сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о ЧП в храме Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата поступила к спасателям в 20.10.
На первом этаже здания находятся церковная лавка, кухня, бытовые помещения, на втором - кельи.
"В результате взрыва повреждены наружная стена первого этажа, внутренняя кирпичная перегородка, деформированы железобетонные перекрытия на площади 24 квадратных метра, окна и межкомнатные двери. На капитальных стенах сооружения появились трещины. Также повреждена стена торгового павильона на территории рынка, который находится поблизости", - говорится в пресс-релизе.
Во время взрыва в здании находились 4 служителя храма. Они не пострадали.
Предварительная причина происшествия - взрыв газовоздушной смеси.
Ущерб устанавливается.
Ведется следствие.