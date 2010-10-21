В храме в Крыму прогремел взрыв

Взрыв без последующего горения и жертв произошел 20 октября в пристройке к православному храму Всех святых в Феодосии (Крым), сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о ЧП в храме Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата поступила к спасателям в 20.10.

На первом этаже здания находятся церковная лавка, кухня, бытовые помещения, на втором - кельи.

"В результате взрыва повреждены наружная стена первого этажа, внутренняя кирпичная перегородка, деформированы железобетонные перекрытия на площади 24 квадратных метра, окна и межкомнатные двери. На капитальных стенах сооружения появились трещины. Также повреждена стена торгового павильона на территории рынка, который находится поблизости", - говорится в пресс-релизе.

Во время взрыва в здании находились 4 служителя храма. Они не пострадали.

Предварительная причина происшествия - взрыв газовоздушной смеси.

Ущерб устанавливается.

Ведется следствие.