Переправу пустят с молотка

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу Государственную судоходную компанию ”Керченская паромная переправа”, сообщает официальное издание ФГИУ ”Ведомости приватизации”.

В соответствии с обнародованной информацией, остаточная стоимость основных средств компании, по состоянию на 30 июня, составляет 7 млн. 719 тыс. грн.

До принятия решения о приватизации ”Керченская паромная переправа” находилась в управлении Министерства транспорта и связи.

Государственная судоходная компания ”Керченская паромная переправа” занимается перевозкой пассажиров и грузов паромами и катерами.