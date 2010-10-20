Глава птицефабрики пойдет под суд из-за хранения 3,5 млн. тухлых яиц

Руководитель симферопольской птицефабрики предстанет перед судом за хранение на предприятии в мае-июле 3,5 миллионов просроченных яиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело по статьям «злоупотребление служебным положением» и «нарушение правил, установленных с целью предупреждения эпидемических заболеваний».

«Обвинение предъявлено руководителю, по вине которого на предприятии в мае-июле сложилась опасная эпидемическая ситуация вследствие хранения 3,5 миллионов просроченных яиц, которые по требованию инспекции ветмедицины не были своевременно утилизованы», - говорится в пресс-релизе.

В прошлом году экс-руководитель птицефабрики был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное преступление - в помещениях птицефабрики обнаружили 2 миллиона тухлых яиц.