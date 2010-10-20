Милиция составила протоколы на 5 участников пикета Совмина

Милиция составила протоколы об административных нарушениях в отношении пяти участников пикета здания Совета министров Крыма, который МВД называет несанкционированным, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства.

Менее двух сотен пайщиков - жителей трех сел Бахчисарайского района 19 октября требовали встречи с председателем крымского правительства Василием ДЖАРТЫ для решения своих проблем.

Селяне заявляют, что агрофирма «Крым» хочет отобрать у 1,5 тысяч человек земельные паи, которые они получили после развала колхоза, а позже отдали во временное пользование агрофирме. Судебные тяжбы продолжаются уже несколько лет. В конце прошлого года прокуратура внесла апелляцию на решение Окружного административного суда автономии, который закрепил за агрофирмой землю в Бахчисарайском районе. Пайщики обращались за помощью во многие инстанции, в том числе - к президенту.

«По оперативной информации, в Симферополь должны было выехать 20 жителей сел, однако на заранее не оговоренную встречу прибыли 200 человек. К группе вышел управляющий делами Совета министров. Трое представителей инициативной группы для беседы были приглашены в здание. Поскольку встреча была незапланирована, Василий ДЖАРТЫ с людьми пообщаться не смог. Тогда инициативная группа граждан решила организовать встречу с премьером самостоятельно. Прибывшие в Симферополь жители Бахчисарайского района стали штурмовать административное здание и блокировали двери. Для пресечения противоправных действий к зданию Совета министров прибыли 20 сотрудников милиции. Правоохранители оттеснили большую группу людей от входа в административное здание», - говорится в пресс-релизе милиции.

МВД заявляет, что пикетчики на призывы разойтись не реагировали.

«За нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям сотрудников милиции были задержаны 5 человек - инициаторов противоправных действий. В отношении них составлены административные протоколы по статье «Нарушение порядка организации и проведения сборов, митингов, уличных походов и демонстраций», - сказано в сообщении МВД.

ДЖАРТЫ в среду заявил журналистам, что у Совета министров автономии нет полномочий для решения земельного конфликта между пайщиками и агрофирмой «Крым», и не исключил, что акция в Симферополе являлась частью спланированной провокации.