Ленину разбили голову в Крыму

Коммунистическая партия Украины заявляет о разрушении памятника основателю советского государства Владимиру Ленину в крымском селе на западе полуострова.

«Под покровом ночи 14 октября в селе Красная Поляна Черноморского района совершено варварами фашистское действо - разрушен памятник Ленину», - говорится в заявлении бюро крымского рескома Компартии.

«С избранием ЯНУКОВИЧА президентом Украины в Автономной республике Крым сохранились все атрибуты бандитского и нацистского проявления ненависти к советской действительности, насаждаемые в бытность правления «оранжевого» президента ЮЩЕНКО», - считают коммунисты.

КПУ осуждает людей, разрушивших бюст Ленина, и обещает в ближайшее время восстановить его.

«Кувалдой разбит бюст Владимира Ильича. Райком партии обратился в милицию. Следствие идет, пока результатов мы не знаем», - сказал второй секретарь республиканского комитета Компартии Юрий АКСЮТИН.