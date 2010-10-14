Следователи потеряли мэра Гурзуфа

Генеральная прокуратура Украины взяла под контроль расследование возбужденного на прошлой неделе прокуратурой Крыма уголовного дела в отношении мэра южнобережного поселка Гурзуф Виктора ГАМАЛЯ, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и внесении заведомо неправдивых сведений в официальные документы при передаче в аренду земельного участка.

«В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого. Ведутся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Прокуратура 8 октября возбудила дело в отношении мэра Гурзуфа по подозрению в незаконном выделении 1,3 га земли коммерческой структуре под видом хранения плавсредств. Фактически на участках строится жилой комплекс площадью 65 тыс. квадратных метров. Мэр, по данным прокуратуры, необоснованно занизил арендную плату за пользование участками.

За последние две недели задержаны мэры Алупки, Алушты, Ливадии.

Прокуратура призывает журналистов и политиков не связывать с местными выборами деятельность правоохранителей по выявлению и предупреждению преступлений в сфере земельных отношений в Крыму.