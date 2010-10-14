Затулин обеспокоен нерассмотрением Радой проекта о языках

Депутат Государственной думы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН считает «тревожным звонком» нерассмотрение Верховной Радой проекта закона «О языках в Украине».

Авторами зарегистрированного в парламенте проект закона являютя член Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, коммунист Петр СИМОНЕНКО и представитель блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ. Законопроект, в частности, предусматривает: «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка» с учетом того, что «он является родным или повседневно используется большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличного общения» на всей территории страны. Институт украинского языка Национальной академии наук Украины вместе с Институтом языкознания имени Потебни по поручению НАНУ и по просьбе председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА проанализировали 7 «языковых» законопроектов и рекомендовали ни один из них не принимать.

«Безусловно, (законопроект) должен был быть принят. То, что усилиями определенных политических сил - как оппозиционных, так и находящихся в самой правящей коалиции - этот закон положен «под сукно», не рассмотрен Верховной Радой Украины, это очень серьезный, тревожный звонок, и это, безусловно, беспокоит нас в Российской Федерации тоже… Хотя мы не потеряли доверия к «перезагрузке» российско-украинских отношений», - сказал ЗАТУЛИН в Севастополе, выступая на международной научно-практической конференции «Особый статус Севастополя и его реалии».

«Мы в РФ - конечно, пусть никто нас к этому не толкает - не будем прекращать контактов с действующей властью Украины, не будем разговаривать с ней так, чтобы навредить нашим отношениям. Мы терпеливые люди, мы ждем, что те вопросы, которые в свое время брались на вооружение силами правящей коалицией, прежде всего Партией регионов, были программами - а среди них и вопрос о федерализации Украины, они найдут свое место в текущей политике Президента и действующего правительства», - заявил депутат, добавив, что, в конце концов, время есть для этого.

«Но пусть никто не обижается, мы здесь хотели бы привлечь внимание к тому, что есть нерешенные проблемы. Нас беспокоит, что далеко не все решены вопросы, связанные с оформлением реального двуязычия... Надо сказать спасибо тем депутатам, которые внесли законопроект «О языках в Украине». (Хотя) этот проект - мы его анализировали - является очень компромиссным, неокончательным решением вопроса о статусе русского языка. По крайней мере, я считаю, что с этой точки зрения неудовлетворительно как последнее, окончательное слово в статусе русского языка, но этот закон является значительным шагом вперед, и он, по крайней мере, задает направление движения», - сказал ЗАТУЛИН.