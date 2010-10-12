Экс-мэра Алушты приговорили к 7 годам баланды

Кандидат в мэры Алушты от Коммунистической партии Украины Алексей НЕЧАЕВ признан судом виновным в превышении служебных полномочий, приговорен к семи годам лишения свободы и взят под стражу 11 октября. Приговор алуштинского суда может быть обжалован в апелляционной инстанции.

«Уголовное дело возбуждено в 2003 году. У меня нет информации, когда было совершено преступление», - сказала по телефону УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталия БОЯРКИНА.

Она сообщила, что в 2007 году горсуд вынес решение по делу НЕЧАЕВА, назначив условное наказание.

«Естественно, было внесено кассационное представление. Верховный суд отменил приговор. Состоялось повторное судебное рассмотрение в алуштинском суде. Дело слушалось с апреля 2009-го», - сказала БОЯРКИНА.

«В апреле 2009-го никто не мог начать готовиться к событиям октября 2010-го (местным выборам)», - добавила пресс-секретарь, комментируя заявление о том, что ситуация с НЕЧАЕВЫМ - борьба Партии регионов с конкурентами.

В 2002-2006 годах НЕЧАЕВ был мэром Алушты.

8 октября правоохранители задержали нынешнего мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНУ по подозрению в превышении служебных полномочий.