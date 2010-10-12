Пограничники изъяли у россиянина псалтырь XIX века

Сотрудники пограничной и таможенной служб изъяли у гражданина России псалтырь 1879 года, который он пытался вывезти из Украины с нарушением таможенных правил, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

Старинная книга обнаружена 11 октября в багажном отделении машины "Тойота" российской регистрации, которая следовала из Николаева в Сочи.

Автомобиль под управлением 62-летнего мужчины прибыл в пункт пропуска "Крым".

"О том, что в машине могут быть какие-либо ценности, россиянин не заявлял ни письменно, ни устно", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники таможни составили протокол.

Книга отправлена на экспертизу.