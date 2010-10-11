Один моряк с затонувшего сухогруза погиб
13:14, 11 октября 2010Крым
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Искать остальных отправили вертолет
Один моряк с затонувшего у берегов восточного Крыма судна «Василий» погиб, поиски еще троих продолжаются.
«Один моряк найден мертвым, судьба нескольких неизвестна», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС.
Гражданство погибшего уточняется.
Получено разрешение на вылет вертолета для поиска пропавших моряков.
Сухогруз, на борту которого находились десять россиян и трое украинцев, затонул в территориальных водах Украины сегодня рано утром. Спасены семеро россиян и двое украинцев.
«Василий» под флагом Монголии перевозил около трех тысяч тонн металлолома из Одессы в Грузию.
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