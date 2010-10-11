Один моряк с затонувшего сухогруза погиб

Один моряк с затонувшего у берегов восточного Крыма судна «Василий» погиб, поиски еще троих продолжаются.

«Один моряк найден мертвым, судьба нескольких неизвестна», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС.

Гражданство погибшего уточняется.

Получено разрешение на вылет вертолета для поиска пропавших моряков.

Сухогруз, на борту которого находились десять россиян и трое украинцев, затонул в территориальных водах Украины сегодня рано утром. Спасены семеро россиян и двое украинцев.

«Василий» под флагом Монголии перевозил около трех тысяч тонн металлолома из Одессы в Грузию.