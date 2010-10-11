Cудно с 13 моряками затонуло у крымских берегов
11:00, 11 октября 2010Крым
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"Василий" шел в Грузию
Судно «Василий» с 13 моряками на борту, среди которых 10 россиян и 3 украинца, потерпело бедствие в ночь на понедельник у побережья Керченского полуострова Крыма из-за шторма в Черном море, сообщил УНИАН по телефону сотрудник крымского управления МЧС.
Судно шло под флагом Монголии с грузом металла.
Оно подало сигнал «SOS» в 4.38.
На помощь вышли находившиеся по соседству украинские и российские суда.
Пока удалось спасти 9 моряков.
Поиски остальных продолжаются.
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