Cудно с 13 моряками затонуло у крымских берегов

Судно «Василий» с 13 моряками на борту, среди которых 10 россиян и 3 украинца, потерпело бедствие в ночь на понедельник у побережья Керченского полуострова Крыма из-за шторма в Черном море, сообщил УНИАН по телефону сотрудник крымского управления МЧС.

Судно шло под флагом Монголии с грузом металла.

Оно подало сигнал «SOS» в 4.38.

На помощь вышли находившиеся по соседству украинские и российские суда.

Пока удалось спасти 9 моряков.

Поиски остальных продолжаются.