Процессы сокращения работников в Севастополе замедлились в 2,5 раза

В Севастополе на протяжении текущего года наблюдались положительные тенденции стабилизации на рынке труда города, в частности, замедлились процессы сокращения работников, сообщил первый заместитель директора городского центра занятости Александр ШАПИРО.

По его данным, с начала текущего года уволено по экономическим причинам (ликвидация, реорганизация предприятия, сокращение штата) 1 тыс. 230 работников, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Кроме того, как сообщил ШАПИРО, за 9 месяцев в городе создано 6,7 тыс. рабочих мест, что на 17,1% больше в сравнении с аналогичным периодом 2009 года.

В январе-сентябре 2010 года на предприятия, в учреждения и организации города принято на работу 13 тыс. человек. При содействии центра занятости работу получили 1 тыс. 239 граждан. Также при содействии центра занятости укомплектовано кадрами 4,1 тыс. вакансий, или свыше 50% заявок работодателей.