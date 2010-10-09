В Крыму завели уже четвертое дело на мэра - на сей раз Гурзуфа

Прокуратура Крыма 8 октября возбудила уголовное дело в отношении мэра южнобережного курортного поселка Гурзуф по подозрению в незаконном выделении земли коммерческой структуре.

«Гурзуфский поселковый председатель под видом хранения плавсредств выделил коммерческой структуре два земельных участка площадью 1,3 гектаров, на которых фактически строится жилищный комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров. В то же время им необоснованно занижена арендная плата за пользование этими участками», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

За последние две недели в Крыму задержаны мэры Алупки, поселка Ливадия и Алушты.

Прокуратура призывает журналистов не связывать «принципиальную позицию» правоохранителей автономии по выявлению и предупреждению преступлений в сфере земельных отношений с местными выборами.