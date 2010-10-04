Янукович предлагает Медведеву построить мост из Крыма в Россию до 2012 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о целесообразности построить мостовой переход через Керченский пролив до 2012 года.

Как передает УНИАН, об этом он заявил в выступлении на первом украинско-российском межрегиональном экономическом форуме, который проходит сегодня в городе Геленджик Краснодарского края России.

Глава государства отметил, что реализация проекта получила особую актуальность с проведением в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году, а также проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014.

«В Украине Евро-2012, Дмитрий Анатольевич, не за горами. И мы бы хотели все-таки посмотреть совместно наши автомобильные и железнодорожные транспортные переходы. Потому что сразу после 12-го года будет 14-й год в Сочи. Они уже будут работать на Сочи. Его (мост Керчь-Кавказ) желательно было бы построить к 2012 году, если бы мы успели это сделать. Если не успеем - хотя бы к 14 году», - сказал ЯНУКОВИЧ МЕДВЕДЕВУ.

Он обратился к российскому коллеге с просьбой увеличить количество паромных переправ через Керченский пролив, пока не будет построен мост.

МЕДВЕДЕВ согласился, что строительство моста через пролив является важным проектом.

«Нам нужно подумать, каким образом эти коммуникации правильно осуществлять, какой проект мог бы стать рабочим, посмотреть его стоимость. Это тема, безусловно, достойна президентского внимания, потому что она объединяет две страны, она создает наилучшие возможность для пересечения границ нашими гражданами и создает лучшие возможности для интенсификации пассажиро- и товаропотоков между нашими странами», - сказал президент России.