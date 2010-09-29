Бело-синие и красные бойцы получили добро избиркома

Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала списки 100 кандидатов в депутаты от Партии регионов и 57 - от Коммунистической партии Украины на выборах Верховного совета автономии по многомандатному избирательному округу.

Решения о регистрации комиссия приняла в среду.

«Документы этих двух партий составлены на довольно высоком уровне, в соответствии с законом», - сказал по телефону заместитель председателя избиркома Крыма Алексей КОНДРАТЕНКО.

Он также сообщил, что в комиссию поступили списки еще нескольких политсил.

Список «регионалов» возглавил лидер крымской парторганизации ПР, председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, список коммунистов - их крымский лидер, депутат Верховной Рады Украины из фракции КПУ Леонид ГРАЧ.

Местные выборы пройдут 31 октября.

В парламенте автономии 100 депутатов.