Грач: 70% голосов для ПР даже фашисты не выбили бы из крымчан

Лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ заявляет, что представители Партии регионов будут использовать административный ресурс на местных выборах в Крыму и намерены сфальсифицировать их результаты.

«Прекрасно понимаю, что на выборах вы, кроме как на админресурс, на фальсификацию, на подкуп, ни на что больше не способны. Знаю, что вы боитесь того, что мы выстроим со всеми другими политическими силами - участниками выборного процесса - жесткий контроль за ходом избирательной кампании и подсчета голосов», - говорится в выступлении ГРАЧА в эфире государственной телерадиокомпании «Крым», текст которого распространила пресс-служба депутата Верховной Рады Украны.

«Никто не нарисует регионалам по итогам выборов, как (они) заявляли, 70 процентов голосов. 70 процентов, Василий Георгиевич (ДЖАРТЫ - лидер крымской организации ПР, председатель Совета министров Крыма - ред.), даже если бы фашисты здесь вдруг проводили выборы (не дай Бог представить такое), все равно бы эти проценты с нашего народа полицаи, предатели не выбили бы. А вы думаете выбить? Не удастся», - сказал главный коммунист Крыма.

«Мы понимаем, что вы завезли сюда все, что угробило Макеевку, все то, что сегодня не нужно Макеевке. Это ваш такой сброд, если хотите. Вы решили провести выборы с битой в руках. Ударить битой по голове крымского народа. А крымский народ не таков. Он кого только не видел на своем веку. И всех подобных вам поизгонял», - заявил ГРАЧ.

Партия регионов считает обвинения в свой адрес беспочвенными.

«Нам нужна не просто победа. А убедительная, честная, прозрачная победа. Нас уже обвиняют во всех грехах и нас будут обвинять. Мы не должны отвлекаться, мы должны выполнять то, что принято в нашей (избирательной) программе «Сделаем Крым жемчужиной Украины!», - сказал ДЖАРТЫ во вторник вечером на республиканской конференции ПР.