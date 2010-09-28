"Ливадия" лишилась 20 га земли на миллионы долларов

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении руководителя государственного предприятия "Ливадия", входящего в состав национального производственно-аграрного объединения "Массандра", который принял решение об отчуждении 20,5 га земли стоимостью 58,4 млн. грн.

"В результате незаконных действий директора госпредприятия, который одновременно является депутатом ялтинского городского совета и главой комиссии по землепользованию и экологии горсовета, было незаконно отчуждено 20,5 гектаров земель "Ливадии", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Установлено, что директор госпредприятия отказался от права постоянного пользования участками, полномочия по распоряжения которыми по закону имеет Кабинет министров.

Прокуратура возбудила дело по статье "злоупотребление служебным положением".

По этой же статье квалифицированы действия должностных лиц Симеизского поселкового совета, которые вынесли на рассмотрение сессии вопросы, не входящие в компетенцию органа местного самоуправления, утвердили прекращение права собственности на участки "Ливадии" и затем передали земли, предназначенные для развития виноделия, в частную собственность гражданам.