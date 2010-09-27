Крым и Карелия договорились о сотрудничестве до 2013 года

Крым и Республика Карелия (Россия) договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Правительства Крыма и Карелии подписали протокол №2, подготовленный в рамках реализации соглашения на 2010-2012 годы.

«В частности, Крым и Республика Карелия будут содействовать установлению деловых отношений в области инвестиционной деятельности, осуществлять взаимный обмен информацией об инвестиционных проектах и инвестиционном потенциале сторон. Кроме этого, стороны договорились оказывать содействие предприятиям и организациям в обмене информацией в сфере энергосбережения, альтернативных и возобновляемых источников энергии», - говорится в пресс-релизе.