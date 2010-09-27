Украинские марафонцы переплыли Мраморное море за 33 часа

Украинские пловцы-марафонцы Олег СОФЯНИК (Севастополь) и Анатолий ВЯЛЕЦ (Черкассы) переплыли Мраморное море, преодолев за 33 часа 105 километров, сообщил председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ.

Марафонцы стартовали 24 сентября в 6.00 с набережной в Стамбуле.

Вместе с 46-летним СОФЯНИКОМ и 63-летним ВЯЛЕЦ решил переплыть море 26-летний турецкий пловец Мустафа ПАХАТЫР.

Ветер и течение были попутными, температура воды составляла 23 градуса, местами встречались холодные течения 14-18 градусов.

ПАХАТЫР плыл в гидрокостюме, ластах для ног и специальных ластах для рук, ВЯЛЕЦ - в ластах для рук и ног собственной конструкции, СОФЯНИК - без снаряжения.

Каждые 4-5 часов спортсмены поднимались на 10 минут на яхту сопровождения ”Синан”, чтобы поесть, в основном - шоколад.

Пловцы не спали на протяжении всего заплыва.

Они финишировали 25 сентября в 14.57 на острове Мармара.

Турецкий пловец проплыл меньшую дистанцию, поскольку несколько раз отдыхал по 2-3 часа на яхте.