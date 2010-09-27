Respect Hall хочет протянуть канатку от гостиницы к Ай-Петри

На плато Ай-Петри (Крым) может появиться горнолыжный курорт, сообщил учредитель компании «Респект Сервис», управляющей жилкомплексом Respect Hall в Кореизе, Олег НЕМИРОВСКИЙ.

По его словам, компания намерена построить канатную дорогу, ведущую от жилкомплекса Respect Hall на гору Ай-Петри.

«Мы планируем вторым этапом построить подъемник на гору Ай-Петри, сделать дополнительную дорогу, хотим сделать наш жилой комплекс круглогодичным. Для этого необходимо зимой чем-то занять гостей. У нас здесь прекрасные климатические условия: на Ай-Петри снег лежит, начиная с ноября по апрель. Это те месяцы, которые не задействованы в гостиничном комплексе. Поэтому мы сейчас готовим большой проект развития трассы для сноумобилей, лыжных трасс, гольф-клуба на высоте 1200 метров», - сказал НЕМИРОВСКИЙ на пресс-конференции.

Жилой комплекс премиум-класса Respect Hall расположен на земельном участке площадью 3 га и включает 111 жилых апартаментов, 3-этажный гостиничный комплекс на 21 номер и объекты инфраструктуры. Общая площадь комплекса составляет около 27 тыс. кв. м.