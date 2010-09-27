Ялтинский зоопарк мечтает о слонах

Частный зоопарк «Сказка» в Ялте в ближайшие несколько лет собирается пополнить свою коллекцию парой слонов, сообщил журналистам его владелец Олег ЗУБКОВ.

«Посетители говорят: жираф есть, обезьяны есть, тигры есть, когда будет слон? Пара азиатских слонов - это перспектива, это то, над чем будет работать зоопарк в ближайшие один-два года. Привезти животных - трудно, но это - полдела. Нужно построить удобный дом для них», - сказал он.

В зоопарке, созданном ЗУБКОВЫМ в 1995 году, сейчас живут более тысячи птиц и животных, многие питомцы - редких видов.

В планах зверинца на октябрь - открыть к юбилею «Сказки» тридцатиметровое колесо обозрения. Катаясь на нем, посетители смогут полюбоваться видами Ялты и гор.