"Артек" недоплатил пенсионерам 1,3 млн. грн.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту уклонения должностными лицами международного детского центра «Артек» от упплаты 1,3 млн. грн. взносов в пенсионный фонд Украины.

«Установлено, что должностные лица «Артека», имея средства для осуществления обязательных выплат, не сделали перечисления в пенсионный фонд в сумме 1,3 млн. грн. Тем самым был причинен ущерб не только ПФУ, но и самому предприятию, на который за это нарушение были наложены штрафные санкции в размере 0,5 млн. грн.», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Надзорное ведомство возбудило дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление служебным положением» и «уклонение от уплаты взносов на пенсионное страхование в особо крупном размере».

Пресс-служба прокуратуры уточнила, что факт уклонения от уплаты взносов имел место в 2008-2009 годах.

Ведется следствие.