Симферопольские железнодорожники установили плиты на бумаге

"Сэкономили" на две статьи УК

Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и должностного подлога, допущенных работниками Симферопольской дистанции пути Приднепровской железной дороги, которые подложными бумагами подтвердили установку заборных плит на 70 тысяч гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. «Работники Симферопольской дистанции пути «сэкономили» заборные плиты, подложными бумагами подтвердив их установку», - говорится в пресс-релизе. Действия железнодорожников квалифицированы по части 1 статьи 364 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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