Симферопольские железнодорожники установили плиты на бумаге
11:43, 24 сентября 2010Крым
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"Сэкономили" на две статьи УК
Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и должностного подлога, допущенных работниками Симферопольской дистанции пути Приднепровской железной дороги, которые подложными бумагами подтвердили установку заборных плит на 70 тысяч гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Работники Симферопольской дистанции пути «сэкономили» заборные плиты, подложными бумагами подтвердив их установку», - говорится в пресс-релизе.
Действия железнодорожников квалифицированы по части 1 статьи 364 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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