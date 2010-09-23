56% украинцев: государство развивается как-то не так

56,4% украинцев считают, что государство развивается в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

Противоположного мнения придерживаются 28,3% опрошенных.

15,3% не смогли определиться.

В сентябре по сравнению с маем 2010 года оценка ситуации в стране ухудшилась. Так, количество тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении уменьшилась на 14,2% до 28,3%. Количество тех, кто придерживается мнения, что дела идут в неправильном направлении, выросло на 20,7% до 56,4%.

Опрос проведен 9-15 сентября. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает ±2,9%.