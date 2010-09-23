Россияне обучат украинцев премудростям спасения с подлодки

Группа представителей экипажа единственной подводной лодки Украины «Запорожье» начала стажировку на подлодке Черноморского флота России «Алроса», сообщил пресс-центр командования украинских Военно-морских сил.

Украинские военные моряки отработают алгоритм действий при эвакуации из аварийной подлодки в надводном положении с использованием коллективных и индивидуальных средств спасения, а также пройдут проверку на допуск к выходу в море в составе экипажа «Алросы».

С 6 октября офицеры украинского флота приступают к выполнению практических задач в море на подводной лодке ЧФ РФ.

Стажировка завершится 15 октября.