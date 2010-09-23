2 из 4 участников троллейбусного тендера оспаривают его условия

Две из четырех компаний, участвовавших в тендере по закупке 61 троллейбуса Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма, - "Львовские автобусные заводы" (ЛАЗ) и "Хюндай Трак" оспаривают его условия, сообщил журналистам генеральный директор предприятия "Крымтроллейбус" Виталий НАХЛУПИН.

В конкурсе участвовали "Автосборочный завод №1" компании "Богдан Моторс", ЛАЗ, "Литан" и "Хюндай Трак". Результаты тендера объявили в начале сентября.

"Есть жалоба "Львовского автобусного завода" в Антимонопольный комитет Украины по поводу того, что, с их точки зрения, тендер состоялся не так, как это нужно. Вчера (22 сентября) состоялся Окружной административный суд. Его решение - отменить подачу жалоб в Антимонопольный комитет. Корпорация оспаривает тендерные условия, а они должны быть оспорены до процедуры проведения тендера", - сказал НАХЛУПИН.

"Компания "Хюндай", насколько мы ознакомились с документами, тоже считает необъективным проведение тендера", - добавил он.

Компания, выигравшая тендер, "Автосборочный завод №1" подала иск с требованием заключить с нею договор на поставку машин в Крым.

В 2010 году на покупку троллейбусов планируется потратить порядка 144 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета.