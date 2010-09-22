Севастопольский марафонец намерен проплыть 105 км в Мраморном море
20:31, 22 сентября 2010Крым
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Стартует в азиатской части Стамбула
45-летний севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и его 63-летний черкасский коллега Анатолий ВЯЛЕЦ намерены в ближайшие дни проплыть в Мраморном море дистанцию в 105 километров, сообщил председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе» Александр СИНЯВСКИЙ.
Пловцы планируют стартовать в азиатской части Стамбула и финишировать на острове Мармара в Мраморном море.
Ориентировочно старт намечен на 25-26 сентября.
В 2009 году СОФЯНИК и ВЯЛЕЦ вместе преодолели дистанцию от Евпатории до Севастополя. ВЯЛЕЦ во время марафонских заплывов использует ласты.
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