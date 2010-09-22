Минздрав закончит проверки школьных столовых к октябрю

Министерство здравоохранения Украины на следующей неделе завершит проверку пищеблоков школ, которые проводятся в связи с отравлением учеников в Евпатории (Крым), сообщил УНИАН руководитель ведомства Зиновий МЫТНИК.

«Проверки идут регулярно. В Украине не одна школа, очень много», - сказал министр.

По окончании проверок их результаты будут обнародованы.

67 детей, которые отравились в школе № 12 Евпатории, были госпитализированы в больницу 10-12 сентября с диагнозом «кишечная инфекция». Милиция возбудила уголовное дело по статье «неподобающее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

МЫТНИК 13 сентября поручил департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора минздрава проверить пищеблоки всех учебных заведений страны.