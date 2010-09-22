Минтранс привлек к развитию порта Ялты крупную круизную компанию

Министерство транспорта и связи Украины и ялтинский морской торговый порт подписали протокол о сотрудничестве с одним из крупнейших круизных операторов мира - компанией Royal Caribbean International, сообщила пресс-служба минтранса.

Иностранный инвестор намерен реконструировать здание ялтинского морвокзала и увеличить причальный фронт, это позволит порту принимать до четырех круизных судов одновременно.

Руководство Royal Caribbean International также считает возможным в короткие сроки оборудовать в Ялте современный многофункциональный причал.

Кроме того, в планах строительство гостиничных и ресторанных комплексов, которые будут ориентированы не только на пассажиров круизных лайнеров, но и на туристов, посещающих Ялту круглый год.

Ранее министр транспорта Константин ЕФИМЕНКО заявил о намерении привлечь инвесторов к строительству в ялтинском порту яхт-марины стоимостью 2,2 млрд. грн.

Компания Royal Caribbean International основана в 1968 году. Сегодня в ее распоряжении 54 круизных судна различных категорий, которые обслуживаются под шестью брендами.