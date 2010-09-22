Райсоветы Севастополя упразднять нецелесообразно - мнение

Упразднение районных в Севастополе советов до принятия закона о городе-герое является нецелесообразным, заявил заместитель председателя севастопольской администрации Игорь ЛОКТИОНОВ.

По его словам, сегодня на деятельность райсоветов тратится немного средств.

"Учитывая специфику Севастополя - то, что на сегодня, к большому сожалению, нет закона о городе-герое Севастополе, - я считаю, что нам сегодня нет смысла упразднять в городе ряд структур", - сказал ЛОКТИОНОВ в эфире региональной гостелерадиокомпании.

"Было много предложений упразднить многие структуры, и превратить Севастополь из такого, какой он на сегодня есть, в такой небольшой городок, с одним-двумя органами, государственными в том числе, которые будут работать с вышестоящими структурами. Я считаю это делать нецелесообразно, именно сейчас, до принятия закона о Севастополе", - добавил чиновник.

Вместе с тем, отметил он, такие решения принимает сессия городского совета. "Надо все-таки прислушаться к мнению сессии, руководителей совета", - сказал ЛОКТИОНОВ.

Ранее зампредседателя горсовета Петр КУДРЯШОВ заявил о нецелесообразности упразднять райсоветы в Севастополе.