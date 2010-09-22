Крымчанка превратила квартиру в бордель

Сотрудники милиции ликвидировали бордель в Евпатории (Крым). Правоохранители задержали местную жительницу, которая предоставляла свою квартиру для сексуальных утех, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

48-летняя женщина сдавала жилье как почасово, так и посуточно.

Она также могла предоставить для развлечений 3-х молодых женщин от 20 до 30 лет.

Организатор борделя в молодости занималась проституцией.

"Сводница заявляет, что имеет ВИЧ-положительный статус. Однако медицинских и документальных подтверждений ее слов у правоохранителей пока нет", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье "создание или содержание притонов разврата и сводничество". Санкция - ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Женщина находится под подпиской о невыезде.