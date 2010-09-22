Крымчанка превратила квартиру в бордель
Сводница заявила: она - ВИЧ-позитивная
Сотрудники милиции ликвидировали бордель в Евпатории (Крым). Правоохранители задержали местную жительницу, которая предоставляла свою квартиру для сексуальных утех, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
48-летняя женщина сдавала жилье как почасово, так и посуточно.
Она также могла предоставить для развлечений 3-х молодых женщин от 20 до 30 лет.
Организатор борделя в молодости занималась проституцией.
"Сводница заявляет, что имеет ВИЧ-положительный статус. Однако медицинских и документальных подтверждений ее слов у правоохранителей пока нет", - говорится в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье "создание или содержание притонов разврата и сводничество". Санкция - ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Женщина находится под подпиской о невыезде.