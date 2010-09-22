Парламент Крыма просит Януковича устроить финработникам праздник

Верховный совет Крыма просит президента Виктора ЯНУКОВИЧА учредить в ноябре в Украине новый профессиональный праздник - День финансового работника.

Обращение к главе государства на сессии крымского парламента в среду поддержали 58 из 69 находившихся в зале депутатов. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

«Учитывая важнейшую роль финансовой системы в целом и каждого ее работника в частности, обращаемся к Вам с просьбой установить 16 ноября в Украине профессиональный праздник - День финансового работника», - призывают крымские парламентарии ЯНУКОВИЧА.

По мнению депутатов, финансовые работники вносят «значительный вклад в развитие экономики Украины, ускорение экономических реформ и обеспечение финансовой стабильности государства».