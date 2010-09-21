Милиция уничтожила на тракторе 4,5 тысячи кустов конопли
13:12, 21 сентября 2010Крым
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На поле в 60 га
Сотрудники милиции уничтожили более 4,5 тысяч кустов конопли на участке земли площадью 60 гектаров в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
Поле, на котором росла конопля, обнаружили в селе Приветное работники милиции и службы безопасности Украины.
Землю арендовал фермер.
Кусты конопли уничтожили с помощью трактора.
Образцы растений, высота которых достигала до 2,5 м, направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении к ответственности арендатора участка.
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