Милиция уничтожила на тракторе 4,5 тысячи кустов конопли

13:12, 21 сентября 2010
Крым
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На поле в 60 га

Сотрудники милиции уничтожили более 4,5 тысяч кустов конопли на участке земли площадью 60 гектаров в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Поле, на котором росла конопля, обнаружили в селе Приветное работники милиции и службы безопасности Украины.

Землю арендовал фермер.

Кусты конопли уничтожили с помощью трактора.

Образцы растений, высота которых достигала до 2,5 м, направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении к ответственности арендатора участка.

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