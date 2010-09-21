Милиция уничтожила на тракторе 4,5 тысячи кустов конопли

Сотрудники милиции уничтожили более 4,5 тысяч кустов конопли на участке земли площадью 60 гектаров в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Поле, на котором росла конопля, обнаружили в селе Приветное работники милиции и службы безопасности Украины.

Землю арендовал фермер.

Кусты конопли уничтожили с помощью трактора.

Образцы растений, высота которых достигала до 2,5 м, направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении к ответственности арендатора участка.