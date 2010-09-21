Явка избирателей на местных выборах будет на уровне 50%

Эксперты прогнозируют, что явка избирателей во время голосования на выборах в органы местного самоуправления 31 октября ожидается на уровне 50%.

Как передает УНИАН, об этом заявили на пресс-конференции директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ и социолог, учредитель компании Research&Brandig Group Евгений КОПАТЬКО.

Эксперты считают, что на местных выборах явка избирателей будет ниже, чем на последних парламентских и президентских выборах. В частности, по мнению КОПАТЬКО, явка составит 50-52%.