Партия регионов пойдет на выборы без портретов Януковича
17:21, 20 сентября 2010Крым
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А по Крыму не скажешь
Партия регионов не будет использовать портреты президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах, заявил глава администрации президента Сергей ЛЕВОЧКИН журналистам, передает УНИАН.
“Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ не является субъектом местных выборов”, - сказал ЛЕВОЧКИН, отметив, что поэтому его имя и изображение “не следует использовать в агитации “за” или “против”.
То есть, уточнил чиновник, изображение ЯНУКОВИЧА не будет использоваться на биллбордах и в рекламных роликах.
ЯНУКОВИЧ приложит все усилия, чтобы этот подход был реализован, добавил ЛЕВОЧКИН.
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