Взрыв на корабле в Крыму - 4 раненых

20:00, 18 сентября 2010
Крым
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Во время учений произошел несанкционированный пуск двух ракет... Матросы тушили пожар... Угрозы жизни пострадавших нет...

Четверо матросов пострадали в пятницу из-за взрыва на десантном корабле "Кировоград" во время активной фазы учений "Взаимодействие-2010" на крымском полигоне "Опук", угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба министерства обороны. 

"В результате короткого замыкания произошел несанкционированный пуск двух ракет, который повлек взрыв и загорание во внутреннем помещении корабля. При тушении пожара пострадали четверо матросов", - говорится в пресс-релизе.

Двое находятся на лечении в Севастополе, еще двое - в Симферополе. 

"Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное", - заявляет минобороны. 

По приказу командующего Военно-морскими силами Виктора МАКСИМОВА создана комиссия для расследования обстоятельств инцидента.

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