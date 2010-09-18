Взрыв на корабле в Крыму - 4 раненых

Четверо матросов пострадали в пятницу из-за взрыва на десантном корабле "Кировоград" во время активной фазы учений "Взаимодействие-2010" на крымском полигоне "Опук", угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба министерства обороны.

"В результате короткого замыкания произошел несанкционированный пуск двух ракет, который повлек взрыв и загорание во внутреннем помещении корабля. При тушении пожара пострадали четверо матросов", - говорится в пресс-релизе.

Двое находятся на лечении в Севастополе, еще двое - в Симферополе.

"Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное", - заявляет минобороны.

По приказу командующего Военно-морскими силами Виктора МАКСИМОВА создана комиссия для расследования обстоятельств инцидента.