Взрыв на корабле в Крыму - 4 раненых
Во время учений произошел несанкционированный пуск двух ракет... Матросы тушили пожар... Угрозы жизни пострадавших нет...
Четверо матросов пострадали в пятницу из-за взрыва на десантном корабле "Кировоград" во время активной фазы учений "Взаимодействие-2010" на крымском полигоне "Опук", угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"В результате короткого замыкания произошел несанкционированный пуск двух ракет, который повлек взрыв и загорание во внутреннем помещении корабля. При тушении пожара пострадали четверо матросов", - говорится в пресс-релизе.
Двое находятся на лечении в Севастополе, еще двое - в Симферополе.
"Состояние здоровья пострадавших - удовлетворительное", - заявляет минобороны.
По приказу командующего Военно-морскими силами Виктора МАКСИМОВА создана комиссия для расследования обстоятельств инцидента.