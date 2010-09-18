Кужель хочет возглавить список партии Тигипко в Крыму

Заместитель главы партии «Сильная Украина» Александра Кужель намерена возглавить список кандидатов в депутаты Верховной рады Крыма от данной политсилы и собирается остаться работать в автономии, сказала она в интервью «Зеркалу недели».

По словам Кужель, такое решение она приняла в результате встреч с активистами партии и предпринимателями в Крыму, которые проводила на этой неделе. «И не просто возглавить список, а остаться здесь работать, — заявила политик. — У меня просто руки чешутся показать, что можно сделать в Крыму».

При этом Кужель высказала сожаление, что за 19 лет в автономии ничего не создано, хотя даже Хорватию, которая была в худшем состоянии, сделали прекрасным курортом.

«Когда Михаил Саакашвили, убрав коррупцию и подняв страну на четвертое место в мире по инвестиционной привлекательности, обещает, что за три года в Грузии будет своя Анталия, и там разрешение на строительство гостиницы выдается за 10 дней, то я понимаю, что у Крыма в этом регионе года два осталось на то, чтобы что-то изменить», — подчеркнула она.

Кужель также уточнила, что решение приняла самостоятельно, и с лидером партии Сергеем Тигипко оно еще будет обсуждаться. «Но решение, конечно, будет принимать вначале крымская партийная организация. И я понимаю, что многие уже занервничали, узнав о моем решении», — добавила она.

Вместе с тем, Кужель не согласна с мнением, что в Крыму не нашлось лидера, способного возглавить список «Сильной «Украины» на местные парламентских выборах, которые пройдут 31 октября. «Здесь очень хорошие команды в Симферополе, в Феодосии. Просто им нужно несколько по-другому выстроить работу. Но мое желание вызвано тем, что я четко знаю, что нужно делать в Крыму», — сказала она.

Между тем, как сообщил «ЗН» источник в штабе «Сильной Украины», в результате приезда в Крым Кужель был сформирован список на выборы депутатов Верховной рады автономии, хотя ранее не удавалось укомплектовать даже первую «пятерку».