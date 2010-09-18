На корабле в Крыму произошел взрыв - есть раненые

Взрыв произошел на десантном корабле "Кировоград" в пятницу во время проведения боевых стрельб по наземным целям, которые проходили на крымском полигоне "Опук" в рамках активной фазы учений "Взаимодействие-2010", сообщил УНИАН начальник военных прокуратур генеральной прокуратуры Юрий ВИЙТЕВ.

По его словам, расследованием инцидента занимается военная прокуратура Южного региона.

Как сообщил УНИАН источник в министерстве обороны, в результате взрыва двух боеприпасов ранения получили четверо военнослужащих - членов экипажа корабля. Пострадавшие доставлены в госпитали.

Между тем, по данным источника в военных кругах Севастополя, ранения получили два человека.